SHBET - Trang Casino SHBET.COM Uy Tín | SH BET Top #1 2025

Trong thế giới sôi động của cá cược trực tuyến, SHBet đã nhanh chóng chiếm được danh tiếng và trở thành một trong những nhà cái hàng đầu hiện nay. Với cam kết cung cấp trải nghiệm cá cược chất lượng, an toàn, thương hiệu này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi.

Tổng quan nhà cái SHBet

SHBet là một nhà cái cá cược trực tuyến có tiếng tại thị trường châu Á. Nhà cái này cung cấp một loạt các trò chơi cá cược, bao gồm cá cược thể thao, casino trực tuyến, poker và xổ số. Nhà cái cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến an toàn, tin cậy, đảm bảo người chơi có trải nghiệm cá cược tốt nhất.

Ngoài ra, SH Bet còn cung cấp các ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn cho người chơi mới và người chơi cũ, giúp họ có cơ hội nhận được các phần thưởng, giải thưởng hấp dẫn.

Lý do bạn nên chọn SHBET

SHBET là nhà cái uy tín hàng đầu Châu Á với nhiều ưu điểm nổi bật, mang đến cho người chơi những trải nghiệm cá cược tuyệt vời. Dưới đây là một số lý do bạn nên chọn nhà cái này:

An toàn và bảo mật

SHBET luôn đặt vấn đề an toàn, bảo mật lên hàng đầu, mang đến cho người chơi môi trường cá cược an toàn tin cậy.

Hệ thống bảo mật tiên tiến: Áp dụng các biện pháp an ninh mạng tiên tiến nhất để bảo vệ thông tin cá nhân, tài chính của người chơi. Sử dụng công nghệ mã hóa SSL 128 bit để bảo mật dữ liệu truyền tải.

Tường lửa bảo mật giúp ngăn chặn các truy cập trái phép vào hệ thống. Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) giúp phát hiện, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng.

Bảo mật thông tin: Cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân và tài chính của người chơi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Cho phép người chơi kiểm soát thông tin cá nhân của mình thông qua tài khoản cá nhân.

Giao dịch an toàn: Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán an toàn uy tín. Áp dụng các biện pháp bảo mật cho giao dịch thanh toán để ngăn chặn gian lận và rửa tiền. Bảo đảm giao dịch thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.

Đa dạng sản phẩm

SH Bet cung cấp một loạt các trò chơi cá cược, bao gồm cá cược thể thao, casino trực tuyến, poker và xổ số. Điều này giúp người chơi có nhiều lựa chọn để tham gia khám phá, đảm bảo sự hấp dẫn, mang lại trải nghiệm đa dạng. Với sự đa dạng về trò chơi, sản phẩm cá cược, người chơi có thể chọn lựa theo sở thích, khả năng của mình. Từ cá cược thể thao đến casino trực tuyến, từ poker đến xổ số, nhà cái mang đến cho người chơi nhiều sự lựa chọn, trải nghiệm độc đáo.

Tỷ lệ cược hấp dẫn

SHBET luôn mang đến cho người chơi những tỷ lệ cược cao nhất thị trường, giúp người chơi có cơ hội nhận thưởng lớn hơn.

Tỷ lệ kèo cao: SH BET luôn cập nhật tỷ lệ kèo một cách nhanh chóng và chính xác nhất theo diễn biến thị trường. Tỷ lệ kèo cho tất cả các sản phẩm cá cược đều cao hơn so với các nhà cái khác trên thị trường. Cung cấp nhiều loại kèo cược đa dạng với tỷ lệ cạnh tranh. Cho phép người chơi so sánh tỷ lệ kèo giữa các nhà cái khác nhau trước khi đặt cược.

Kèo cược đa dạng: Nhà cái cung cấp đầy đủ các loại kèo cược phổ biến cho tất cả các sản phẩm cá cược. Đa dạng các kèo cược phụ để người chơi có thêm nhiều lựa chọn. Cập nhật các loại kèo cược mới nhất theo xu hướng thị trường.

Cập nhật tỷ lệ kèo liên tục: Tỷ lệ kèo được cập nhật liên tục theo diễn biến thị trường để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Người chơi có thể theo dõi tỷ lệ kèo theo thời gian thực để đưa ra quyết định đặt cược sáng suốt nhất. Hệ thống thông báo thay đổi tỷ lệ kèo giúp người chơi không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Giao diện thân thiện

Giao diện thân thiện là một trong những điểm mạnh thu hút người chơi tham gia nhà cái SHBET.

Thiết kế hiện đại, bắt mắt: Giao diện SHBE được thiết kế theo phong cách hiện đại. Các bố cục được sắp xếp khoa học, logic, dễ nhìn, dễ thao tác. Hình ảnh, video sắc nét, sống động, mang đến trải nghiệm chân thực cho người chơi.

Tối ưu hóa cho mọi thiết bị: Giao diện SHBET được tối ưu hóa cho mọi thiết bị. Người chơi có thể truy cập mọi lúc mọi nơi một cách dễ dàng và thuận tiện.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Nhà cái hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phổ biến, bao gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Malaysia,… Người chơi có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với mình để trải nghiệm dịch vụ một cách tốt nhất.

Chăm sóc khách hàng chu đáo

Chăm sóc khách hàng chu đáo là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp SHBET trở thành nhà cái uy tín và được đông đảo người chơi tin tưởng. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ chuyên nghiệp: Đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách hàng của cổng game được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của nhà cái.

Nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ người chơi 24/7 qua nhiều kênh khác nhau như: chat trực tuyến, email, điện thoại. Thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, giải đáp thắc mắc của người chơi một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Nhiều kênh hỗ trợ: Người chơi có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của SH BET qua nhiều kênh khác nhau như: Chat trực tuyến: Hỗ trợ 24/7 trên website và ứng dụng, Email, Điện thoại, Zalo,v.v. Người chơi có thể lựa chọn kênh hỗ trợ phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

Giải quyết vấn đề nhanh chóng: Cổng game luôn nỗ lực giải quyết các vấn đề của người chơi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ sẽ tiếp nhận thông tin từ người chơi và phản hồi trong thời gian ngắn nhất.

Luôn lắng nghe ý kiến khách hàng: Thương hiệu luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của người chơi để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Người chơi có thể đóng góp ý kiến của mình qua các kênh hỗ trợ của SHBET.

Giấy phép hoạt động

SHBET là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín, được cấp phép hoạt động bởi tổ chức cá cược quốc tế PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation). PAGCOR là tổ chức quản lý cờ bạc hợp pháp của Philippines, có uy tín và được công nhận trên toàn thế giới.

Giấy phép của PAGCOR chứng minh rằng nhà cái đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn, bảo mật và công bằng. Khi tham gia cá cược tại SH BET, người chơi có thể yên tâm về độ uy tín và minh bạch của nhà cái. Ngoài ra, thương hiệu còn có một số chứng chỉ uy tín khác như:

Chứng chỉ SSL: Đảm bảo an toàn cho giao dịch và thông tin cá nhân của người chơi.

Chứng chỉ RNG (Random Number Generator): Đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong các trò chơi cá cược.

Chứng chỉ GLI (Gaming Laboratories International): Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các trò chơi cá cược.

Các sản phẩm cá cược tại nhà cái SHBET

SHBET là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín, cung cấp đa dạng các sản phẩm và dịch vụ cá cược hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là một số sản phẩm và dịch vụ nổi bật của cổng chơi:

Thể thao

Cung cấp đầy đủ các kèo cược như: Bóng đá, Bóng rổ, Bóng chuyền, Quần vợt, Tennis, Bóng bầu dục Mỹ, Bóng chày, Khúc côn cầu trên băng, E-sports,…

Tỷ lệ kèo cao và cập nhật liên tục theo diễn biến trận đấu.

Cung cấp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho các môn thể thao nhất định.

Casino

Sở hữu sòng bài trực tuyến đẳng cấp với nhiều trò chơi hấp dẫn như: Baccarat, Blackjack, Roulette, Sicbo, Rồng Hổ, Tài Xỉu, Xóc Đĩa,…

Chơi game trực tiếp với Dealer thông qua camera HD.

Tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho các trò chơi casino.

Xố số

Có các loại hình như: Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung, Xổ số Miền Nam, Xổ số Keno, Max4D,…

Cung cấp nhiều hình thức đặt cược đa dạng như: Bao lô, Đề, Xiên, Lô xiên,…

Tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho xổ số.

Game bài

Cung cấp đầy đủ các game bài truyền thống của Việt Nam như: Tiến lên miền Nam, Phỏm, Mậu binh, Liêng, Xì dách,…

Chơi game trực tiếp với những người chơi khác trên khắp cả nước.

Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng.

Tham gia các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho game bài.

Cá cược thể thao điện tử

SHBET cung cấp đầy đủ các kèo cược cho tất cả các giải đấu E-sports lớn nhỏ trên thế giới như: Dota 2, CS:GO, League of Legends, Valorant,…

Tỷ lệ kèo cược cạnh tranh, cập nhật liên tục theo diễn biến của trận đấu.

Nhiều loại kèo cược đa dạng như: kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu, kèo chấp điểm,…

Cung cấp các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành riêng cho người chơi E-sports.

Khuyến mãi và ưu đãi SHBET

Nhà cái SHBET nổi tiếng với các chương trình khuyến mãi và ưu đãi hấp dẫn dành cho người chơi. Dưới đây là một số khuyến mãi tiêu biểu đang diễn ra tại cổng cược:

Chào mừng thành viên mới

Sàn game luôn chào đón thành viên mới bằng những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Hiện tại, nhà cái đang triển khai chương trình khuyến mãi “Tiền thưởng chào mừng thành viên mới 100%” dành riêng cho những người chơi lần đầu tiên đăng ký tài khoản tại nhà cái.

Tiền thưởng lên đến 1.500.000 VNĐ: Tương đương với 100% số tiền bạn nạp lần đầu tiên.

Số tiền nạp tối thiểu: 100.000 VNĐ.

Số tiền nạp tối đa: 1.500.000 VNĐ.

Yêu cầu doanh thu: Bạn cần hoàn thành doanh thu cược gấp 20 số tiền thưởng + số tiền nạp trong vòng 30 ngày để có thể rút tiền thưởng.

Ví dụ: Bạn nạp 500.000 VNĐ lần đầu tiên, sau khi đăng ký tài khoản thành công bạn sẽ nhận được 500.000 VNĐ tiền thưởng. Để có thể rút tiền thưởng này, bạn cần hoàn thành doanh thu cược là: (500.000 VNĐ + 500.000 VNĐ) x 20 = 20.000.000 VNĐ trong vòng 30 ngày.

Khuyến mãi nạp tiền hàng ngày

Nhà cái SHBET luôn tri ân khách hàng bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, trong đó có chương trình “Khuyến mãi nạp tiền hàng ngày”. Tham gia chương trình này, bạn sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng lên đến 20% cho mỗi lần nạp tiền vào tài khoản.

Thời gian áp dụng: Chương trình diễn ra mỗi ngày từ 00:00:00 (GMT+8) đến 23:59:59 (GMT+8).

Đối tượng áp dụng: Tất cả thành viên nhà cái SH BET đã đăng ký tài khoản thành công và nạp tiền thành công ít nhất một lần.

Nội dung khuyến mãi:

Thứ Hai: Nạp tiền thành công với bất kỳ phương thức nào, nhận 10% tiền thưởng.

Thứ Ba: Nạp tiền thành công bằng ví điện tử Momo, nhận 15% tiền thưởng.

Thứ Tư: Nạp tiền thành công bằng ZaloPay, nhận 12% tiền thưởng.

Thứ Năm: Nạp tiền thành công bằng thẻ ngân hàng, nhận 10% tiền thưởng.

Thứ Sáu: Nạp tiền thành công với bất kỳ phương thức nào, nhận 15% tiền thưởng.

Thứ Bảy: Nạp tiền thành công bằng ví điện tử ViettelPay, nhận 18% tiền thưởng.

Chủ Nhật: Nạp tiền thành công bằng QR Pay, nhận 20% tiền thưởng.

Số tiền nạp tối thiểu: 200.000 VNĐ.

Mức tiền thưởng tối đa: 2.000.000 VNĐ/ngày.

Yêu cầu doanh thu: Bạn cần hoàn thành doanh thu cược gấp 18 số tiền thưởng + số tiền nạp trong vòng 15 ngày để có thể rút tiền thưởng.

Hoàn trả cược thua

Một trong những chương trình khuyến mãi nổi bật của SHBET là “Hoàn trả cược thua”, giúp người chơi giảm thiểu rủi ro và có thêm cơ hội chiến thắng.

Tên chương trình: Hoàn trả cược thua.

Đối tượng áp dụng: Tất cả thành viên nhà cái SH BET đã đăng ký tài khoản thành công và tham gia cá cược tại các sản phẩm Thể Thao, Casino, Xổ Số, E-sports.

Thời gian áp dụng: Chương trình diễn ra 24/7, không giới hạn thời gian.

Mức hoàn trả:

Thể Thao: Hoàn trả 0.5% – 1.5% cho tất cả các kèo cược.

Casino: Hoàn trả 0.5% – 1.5% cho tất cả các trò chơi Casino.

Xổ Số: Hoàn trả 0.2% cho tất cả các loại xổ số.

E-sports: Hoàn trả 0.5% – 1% cho tất cả các kèo cược.

Số tiền hoàn trả tối thiểu: 1.000 VNĐ.

Cách tính số tiền hoàn trả: Số tiền hoàn trả = Tổng số tiền cược thua x Mức hoàn trả

Ví dụ: Trong ngày, bạn tham gia cá cược Thể Thao và thua tổng cộng 10.000.000 VNĐ. Mức hoàn trả cho sản phẩm Thể Thao của bạn là 1%. Vậy, số tiền hoàn trả bạn nhận được sẽ là: 10.000.000 VNĐ x 1% = 100.000 VNĐ.

Khuyến mãi sinh nhật

Nhà cái SHBET luôn dành những ưu đãi đặc biệt cho thành viên nhân dịp sinh nhật. Chương trình “Khuyến mãi sinh nhật” của SH BET mang đến cho bạn cơ hội nhận tiền thưởng hấp dẫn, cùng nhiều quà tặng giá trị.

Đối tượng áp dụng: Tất cả thành viên nhà cái trực tuyến đã đăng ký tài khoản thành công, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và xác minh tài khoản thành công.

Thời gian áp dụng: 30 ngày trước đến 30 ngày sau sinh nhật của thành viên.

Mức thưởng theo các cấp độ như sau:

Cấp độ thành viên:

Thường: Tặng 300.000 VNĐ.

VIP Bạc: Tặng 500.000 VNĐ.

VIP Vàng: Tặng 1.000.000 VNĐ.

VIP Kim Cương: Tặng 2.000.000 VNĐ.

VIP Kim Cương Plus: Tặng 3.000.000 VNĐ.

VIP Platin: Tặng 5.000.000 VNĐ.

Doanh thu cược:

Doanh thu cược tháng trước >= 500.000.000 VNĐ: Tặng thêm 50% tiền thưởng sinh nhật.

Doanh thu cược tháng trước >= 1.000.000.000 VNĐ: Tặng thêm 100% tiền thưởng sinh nhật.

Chương trình VIP

Nhà cái SHBET triển khai chương trình VIP dành cho những người chơi thường xuyên tham gia cá cược tại nhà cái. Chương trình VIP mang đến cho bạn nhiều ưu đãi và đặc quyền hấp dẫn, giúp bạn nâng tầm trải nghiệm cá cược của mình. Cấp bậc VIP: Chương trình VIP của SHBET được chia thành 45 cấp bậc, từ Thường đến VIP45. Mức độ VIP của bạn sẽ được xác định dựa trên tổng số tiền nạp và tổng số tiền cược hợp lệ trong 30 ngày gần nhất. Ngoài ra, nhà cái này còn có nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi dành riêng cho thành viên VIP như:

Tiền thưởng nạp tiền theo cấp bậc VIP.

Khuyến mãi hoàn trả cược thua theo cấp bậc VIP.

Khuyến mãi sinh nhật theo cấp bậc VIP.

Khuyến mãi nạp tiền theo tháng theo cấp bậc VIP.

Dịch vụ VIP cá nhân dành cho thành viên VIP Platin.

Hỗ trợ khách hàng SHBET

Nhà cái SHBET cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 thông qua nhiều kênh đa dạng, đảm bảo giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ người chơi một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Trò chuyện trực tuyến

Đây là kênh hỗ trợ nhanh chóng và tiện lợi nhất, giúp bạn kết nối trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của SHBET chỉ trong vài giây. Truy cập website và nhấp vào nút “Live Chat” ở góc dưới màn hình. Chọn chủ đề bạn cần hỗ trợ và cung cấp thông tin chi tiết về vấn đề của bạn. Nhân viên hỗ trợ sẽ giải đáp thắc mắc và hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Email

Nếu bạn cần hỗ trợ về các vấn đề phức tạp hơn hoặc cần gửi kèm tài liệu, bạn có thể liên hệ với nhà cái qua Email.

Hotline

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cổng game qua Hotline để được hỗ trợ nhanh chóng. Nhân viên hỗ trợ sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn 24/7.

Câu hỏi thường gặp tại SHBET

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp mà chúng tôi đã trả lời một cách chuyên nghiệp và chi tiết để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn.

Làm sao để đăng ký SH BET?

Để đăng ký tài khoản SHBET, bạn thực hiện theo các bước sau:

Truy cập trang web SHBET111.net : Mở trình duyệt web của bạn và truy cập trang web chính thức của nhà cái

Nhấp vào nút “Đăng ký”: Trên trang chủ, bạn sẽ thấy nút “Đăng ký” ở góc trên bên phải màn hình.

Điền thông tin cá nhân: Trong trang đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu nhập đầy đủ thông tin cá nhân.

Đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật: Hãy đọc kỹ Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của SHBET trước khi nhấp vào nút “Đăng ký”. Việc nhấp vào nút “Đăng ký” đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản này.

SHBET có an toàn không?

Đây là nhà cái uy tín và an toàn với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến, được cấp phép hoạt động bởi tổ chức cá cược hàng đầu thế giới. Sàn game cam kết mang đến cho người chơi môi trường cá cược an toàn, minh bạch và công bằng.

Đặt cược SH BET như thế nào?

Để đặt cược tại SH BET, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Truy cập website SH BET và đăng nhập tài khoản.

Chọn sản phẩm, kèo cược muốn tham gia. Mỗi sản phẩm cá cược sẽ có nhiều kèo cược khác nhau để bạn lựa chọn.

Bạn cần nhập số tiền đặt cược vào ô cược tương ứng.

Xác nhận đặt cược: Nhấp vào nút “Xác nhận đặt cược” để hoàn tất việc đặt cược.

Kết luận

Cuối cùng, sau khi khám phá SHBet – nhà cái cá cược uy tín hàng đầu hiện nay, chúng tôi rất phấn khởi và tự tin để chia sẻ với các bạn rằng đây là một địa chỉ đáng tin cậy trong thế giới giải trí trực tuyến.

